Natalia Reyes enfrentó a los usuarios de redes que la critican por no operarse

Natalia Reyes continúa lidiando con sus detractores. Hace poco decidió responder a las múltiples criticas que ha recibido por no practicarse cirugías estéticas que realcen sus atributos. A través de su cuenta de Instagram, la artista exhibió algunos de los comentarios negativos que le han hecho y explicó que no está interesada en agradarle a aquellas personas que insisten en opinar sobre cuerpos que no les pertenecen.

Con el fin de demostrar que está conforme con su figura, la bogotana compartió una instantánea en traje de baño y la acompañó con un contundente mensaje. "Esto es lo que hay: mi alma y mi cuerpo, este cuerpito que honro, amo y al que agradezco mucho", fue parte del texto que escribió la encargada de interpretar a 'Dani Ramos' en la película 'Terminator: Destino Ocuto'.

La actriz también aclaró que no hizo públicas las críticas con el ánimo de generar odio, pues su verdadero objetivo es hacerle entender a los usuarios de redes que las plataformas digitales no son un concurso de belleza. El post de la artista fue bien recibido entre la comunidad virtual, hasta el momento acumula más de 116.000 me gusta y varias figuras públicas se han manifestado en los comentarios para apoyar su punto de vista.

"Eres más que perfecta nene", "eres la más bella", "hermosa toda todita tú", "te admiro por tu nivel de conciencia y tu autenticidad", "necesitamos más mujeres así, llenas de amor por el ser, el alma, la vida y el cuerpo", "Amo tu respuesta mi Nati , no entiendo en qué momento la belleza tomo ese rumbo cuando la verdadera belleza de la mujer va más allá de solo la parte física", escribieron algunos internautas.

Finalmente, Natalia Reyes le hizo una invitación a sus seguidores a ser más empáticos con los demás y a ser más cuidadosos con sus palabras. "Vivamos y dejemos vivir, si no tienes nada bueno para decir mejor ahórratelo", expresó.