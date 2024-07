Natalia París le hizo una petición a su cirujano y él se negó a realizarle un procedimiento

Natalia París tiene el título de ser una de las mujeres más bellas del país, su sensualidad ha hecho que muchos la admiren y sigan el contenido que crea a través de sus redes sociales y su trabajo, tanto modelando como siendo DJ.

De la misma forma, su rutina, tips de belleza o bienestar son frecuentes en sus redes y por esto tiene bastantes seguidores pendientes de su vida. A través de su cuenta de Instagram ya suma más de un millón y medio de personas atentas.

Natalia París le hace una petición a su cirujano

Por medio de sus historias, la paisa mostró que estaba junto al doctor Andrés Serrano Pineda y fue entonces cuando le hizo una petición muy particular, pero, entre risas, él se negó a cumplir con sus exigencias, pues considera que no son necesarias.

La modelo dijo en el video: “le estoy diciendo que me saque más cinturita y me dice que no”, a lo que el hombre le pregunta de nuevo qué cree que necesita, dejando claro que es una mujer muy bella que realmente no requiere de estos procedimientos.

No obstante, la razón no fue suficiente para ella y por eso le dijo que necesita otro poquito de cintura y procede a explicarle que las mujeres que hacen mucho ejercicio desarrollan un músculo en el abdomen que, cuando empieza a notarse, no permite que resalte el área más delgada del mismo.

“Yo quiero que me saque más cinturita, solo otro poquito”, insistió la paisa entre risas, pero en definitiva, Serrano se negó a cumplir sus deseos. Los comentarios no se han hecho esperar y son varios los que aseguran que no necesita nada, mientras que otros le reclaman por acudir a cualquier tipo de cirugía.

De la misma forma, al que le han llovido comentarios positivos es al médico cirujano: “Excelente así es, un buen cirujano te va a decir no cuando sabe que no lo necesitas ❤️”, “Cuando un cirujano dice no es por algo”, “Es un cirujano muy honesto, mas es menos, no lo necesita”, “Excelente profesional 👍🏼”, dicen algunos de los mensajes.

Por ahora, la modelo no ha comentado nada el respecto a través de sus redes, ya que se ha dedicado a promocionar su nueva gira por Europa y se despidió de sus mascotas durante varios días para poder llevar a cabo sus planes.