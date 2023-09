Miley Cyrus recordó cómo se enamoró de su exesposo Liam Hemsworth: "la química era innegable"

El pasado 24 de agosto, Miley Cyrus lanzó su nueva canción 'Used to be young' en donde reflexiona acerca del cambio que ha tenido su vida amorosa con el paso del tiempo. Como parte de la promoción de su sencillo, la cantante ha publicado una serie de videos en redes sociales donde habla de los momentos más importantes de toda su vida.

Uno de los clips que justamente más llamó la atención de los internautas fue en donde recordó cómo se enamoró de su exesposo Liam Hemsworth durante las grabaciones de 'La última canción', película que narra la historia de amor entre dos adolescentes que viven en Georgia.

"En 2008, necesitaba hacer otra película para Disney y no quería que fuera una parte de Hannah Montana. Una vez que escribimos el guion, llegó el momento de hacer el casting a todos los chicos que interpretarían a Will, mi novio en la película. Lo habíamos reducido a tres finalistas y Liam era uno de ellos", explicó en medio del video.

La pareja dio a conocer la relación pocos días después del lanzamiento de la película y captaron así las miradas de los medios internacionales. Después de una larga relación llena de altibajos, ambos decidieron irse a vivir juntos a Malibú; sin embargo, los incendios que se produjeron por la zona acabaron con su hogar.

De hecho, este fue uno de los motivos por los que los artistas decidieron poner punto final a su historia de amor, así lo dio a conocer la misma Miley en una entrevista. El tiempo pasó y los jóvenes se dieron una nueva oportunidad en el 2018 cuando se casaron en medio de una ceremonia privada; no obstante, la relación seguía presentando problemas, por lo que se separaron definitivamente.