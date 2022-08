Mentiras piadosas y regaños de Fanny Lu: el cantante Teo Madriñan reveló sus curiosidades

Teo Madriñan, la nueva promesa de la música juvenil en Colombia, aprovechó el lanzamiento de se sencillo 'Chocolatico' para revelar algunos detalles de su vida personal que se escapan de las cámaras. En diálogo con Caracoltv.com, habló de cómo es Fanny Lu como madre y el proceso que tuvo que atravesar para sentirse seguro de sí mismo.



Una mamá preocupada por el futuro de su hijo

Aunque no recordó el regaño más fuerte que Fanny Lu le ha dado, sí aseguró que las discusiones más frecuentes que han tenido han sido más que todo por aspectos de su personalidad, como el desorden o la falta de puntualidad. En más de una ocasión, la intérprete de 'Fanfarrón' se enfureció con él por haber dejado ropa sucia en el piso y no depositarla en el lugar que corresponde.

"A ella le importan más cosas de mi personalidad. (...) Ella me dice 'mira, tú ya tienes 20 años, con tus estudios, pues obviamente esperemos que te vaya bien y necesitamos que trabajes, pero al final del día si tú fallas una materia, el que se está haciendo daño eres a ti, ahí verás tú", comentó Teo en medio de la entrevista.



La primera vez que cantó en público nunca la olvida

Aunque años atrás tenía un serio problema de pánico escénico, Teo recordó que su primer espectáculo fue inolvidable, pues tuvo la oportunidad de estar acompañado de cuatro músicos más con los que cantó un exitoso tema musical del 'Rey del pop', Michael Jackson. Pese a que cantó algo asustado por la mirada de los asistentes, se probó a sí mismo nuevamente que quería dedicarse a la música por el resto de su vida.

El gimnasio le cambió la vida

Cuando era pequeño, Teo sufrió de un problema de sobrepeso que lo hizo convertirse en una persona muy cerrada para protegerse también del bullying. Fue hasta cuando descubrió el ejercicio que empezó a mejorar no solo en su apariencia física, sino también en su salud mental, pues se percató de que trabajar en lo que le gustaba lo ayudaba a tener una buena autoestima.

"Cuando uno no tiene nada que hacer es cuando a uno más le baja el autoestima, porque uno se siente como que no funciona o no trabaja y 'para qué sirvo'", finalizó.