"Me estaba ahogando": Luisa Fernanda W relata el susto que pasó al hundirse en el mar con su hijo

Luisa Fernanda W siempre se ha caracterizado por compartir muchos instantes de su vida personal y profesional a través de su cuenta de Instagram con sus más de 16 millones de seguidores. Por supuesto, en muchas de sus publicaciones, Pipe Bueno y su hijo, Máximo , son quienes se roban el protagonismo.

Durante el fin de semana, la familia ha estado disfrutando de las playas y del mar de Santa Marta, no obstante, no todo ha sido color de rosa, pues la influenciadora se dirigió a sus seguidores a través de sus historias para relatar el susto que vivió mientras cargaba a su pequeño.

Todo sucedió cuando Luisa se bajó del yate en el que iban para pasear a su hijo por orilla del mar, en donde, sin pensarlo, cayó a un hueco que había en la arena y se hundió.

“Yo iba caminando cuando de repente me hundo con Máximo porque hay un hueco gigantesco y lo primero que yo hago es alzar a mi hijo para que alguien me lo reciba y yo ahogándome […] Me estaba literalmente ahogando”, expresó Luisa en sus historias de Instagram.

Luego de esto, Luisa Fernanda contó que, gracias a su instinto materno, lo primero que hizo fue levantar los brazos para que alguien le recibiera a Máximo, mientras ella seguía “tragando agua”.

“Gracias a Dios fue solo un susto”, puntualizó la influenciadora paisa en sus historias.

Finalmente, Luisa expresó que nunca volverá a caminar por la orilla del mar tan confiada y les pidió a sus seguidores tener más cuidado.