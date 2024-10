María Cecilia Botero contó cómo se libró de la "brujería" que le practicó una colega actriz

María Cecilia Botero se ha consolidado como una de las actrices más influyentes de Colombia gracias a su extensa trayectoria artística y talento para el teatro, el cine y la televisión. Hace poco, la mujer concedió una entrevista para Más Allá del Silencio Podcast, en donde habló no solo sobre cómo se dio a conocer ante su público, sino que también se refirió a un momento de terror que vivió por cuenta de la magia negra.

María Cecilia Botero afirmó haber sido víctima de la brujería

En el citado encuentro, Botero reveló que en una oportunidad acompañó a su prima a una sesión espiritual con una dominicana, quien aparentemente sabía mucho sobre las energías, el aura y otros temas que no generan confianza en los escépticos. Allí fue abordada por la mujer, quien le pidió unos minutos de su tiempo para confesarle que alguien atentó contra ella y que deseaba quitarla de su camino.

Mira también: María Cecilia Botero relató cuando estuvo cerca de morir porque le hicieron brujería

Esto causó curiosidad en Botero, pues recientemente había pasado por un problema de salud que la alejó de las tablas una temporada: "Ella me empezó a describir una cantidad de cosas que me dejaron como muy loca, como que se me había perdido hacía algún tiempo una pulsera de oro y sí (...) yo soy muy desordenada y digo que es culpa mía. No que me la robaron, sino que yo la boté", explicó.

Este accesorio, al parecer, fue fundido para posteriormente utilizar el material y elaborar una figura muy similar a ella, con la cuál estaban realizando santería cubana. Asimismo, informó que cuando le preguntó a la extranjera por el nombre de la persona que le había hecho daño no se lo dio, pero sí le propuso hacer un ritual para alejar esa mala energía de su vida.

No te pierdas: María Cecilia Botero no sabía que era sobrina de Dora Cadavid y lo descubrió gracias a la televisión

Publicidad

"Me dice 'esta noche llega, pone sábanas blancas, se viste de blanco, me deja un vaso de agua en la mesa de noche y yo voy' (...) Hice eso y al otro día la llamé. Ahí me dijo... No me dio nombres porque ni idea, pero me mencionó 'es una mujer, amiga suya', me la describió y yo inmediatamente supe quién era la persona que me estaba haciendo eso (...) No, yo no te voy a decir quién era", finalizó.

Te puede interesar: María Cecilia Botero: una vida de llena de retos y logros que recordamos en Día a Día