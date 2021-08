Marcela Reyes se mostró indignada con Wikipedia por tildar a la guaracha de "montañera y guisa"

Una vez más, la DJ colombiana Marcela Reyes vuelve a causar revuelo en las plataformas digitales. En esta oportunidad dio fuertes declaraciones sobre una publicación de la popular página web Wikipedia, que tiene registrado en uno de sus artículos que la guaracha es un género musical cubano que es escuchado por la audiencia popular de Medellín.

Rápidamente, la también influenciadora se tomó las historias de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 2 millones de seguidores, para mostrar su descontento, puesto que, a pesar de que es un sitio web que cualquier usuario puede editar, le molesta que tengan esta percepción de un estilo musical que surgió en el territorio nacional y se ha popularizado en los últimos años.

"Me da tristeza cómo Internet puede definir un género colombiano como un género del público montañero y guiso (...) Me parece una falta de respeto con nuestro país porque la guaracha no solo soy yo, no solo son mis colegas, sino que es un género que nació en Colombia", puntualizo en medio de la plataforma.

A pesar de que muchos seguidores y amigos le hallaron la razón, otros internautas aprovecharon el espacio en Internet para asegurar que es cierto que este género tiene una gran acogida en los estratos sociales bajos, de manera que debería hacer caso omiso a las críticas y continuar con su carrera artística.

"Ay, pero se enojan por la verdad", "nena, Wikipedia, la“enciclopedia libre”, hasta mi abuelita puede editar eso", "a mi me parece perfecta la descripción. Para los gustos, los colores", "yo soy de Medellín y soy montañera de pura cepa, y no me da pena que me digan así. Pero a mí no me gusta la guaracha", "quisiera escuchar la definición de guaracha por parte de ella, a ver cual es más coherente", fueron algunos de los menajes que se leyeron en la red social.