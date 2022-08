Marcela Reyes habló de las veces que la han contratado para hacerle propuestas indecentes

Marcela Reyes, más conocida en la industria musical como 'La Reina de la Guaracha', ha demostrado en más de una oportunidad tener el secreto del éxito, pues no solo se ha destacado como una de las DJs más importantes del país, sino que también tiene un gran compromiso con su comunidad en redes sociales, ya que supera los 2 millones de seguidores.

Recientemente, la artista concedió una entrevista para Caracoltv.com en donde además de que reveló curiosidades de su vida personal como lo mucho que sufrió en el proceso de lactancia de su bebé, las experiencias paranormales que ha presenciado o los comentarios más ofensivos que ha leído, también se animó a hablar de las propuestas indecentes que ha recibido en los eventos a los que asiste.

Marcela Reyes abrió su corazón

Reyes aseguró que por el gremio y el horario en el que se desenvuelve, ha llegado a toparse con situaciones que no son de su agrado, tal es el caso de propuestas indecorosas que debe rechazar, pero al mismo tiempo manejar de la manera más diplomática posible para evitar problemas en su carrera.

"Sí me ha pasado varias veces que llego a lugares y dos situaciones: la primera, es que cuando llego me doy cuenta que me contrataron fue para verme, o sea, para lograr llegar y tenerme ahí y poderme hablar, y la segunda, es que cuando ya llego y toco, como en el proceso del show los hombres (...) se enamoran y todo, empiezan a ofrecer plata", comentó.