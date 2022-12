Manuela González reveló los detalles del accidente que tuvo su pequeño hijo

La empresaria, quien se encuentra pasando los últimos días del año en Santa Marta, junto a su esposo e hijos, dio a conocer por medio de sus historias de Instagram cómo su hijo se accidentó en su patineta y cómo los milagros existen.

Fue el propio Pedro quien contó en el perfil de su madre que, mientras iba en su patineta sin casco de seguridad, cayó de cabeza contra el piso, lo que le ocasionó un fuerte golpe en el ojo, que le generó una inmediata y prominente inflamación, al grado que llegaron a pensar que se trataba de una fractura.

Te puede interesar: Natalia Reyes pide disculpas por su tweet sobre el Mundial, aunque asegura que fue malinterpretado

Publicidad

"Me pasó que estaba yendo en 'pati' muy muy rápido, me caí al piso y no pude poner las manos y me pegué acá", mencionó Pedro mientras se tocaba su ojo. Frente a esto, la actriz le preguntó si llevaba un casco puesto, a lo que su hijo responde que no.

Manuela Gonzalez también dio a conocer los cuidados que le realizó a su hijo para poder controlar la inflamación, luego de que recibió varios mensajes por parte de sus seguidores preguntando sobre el remedio casero.

"La papa cruda cuando se recibe un golpe y se inflama, aunque yo la he utilizado sobre todo para la cabeza… Se puede rayar la papa o simplemente una rodaja que esté bien helada y se pone directamente en la zona y eso es bendito", concluyó la presentadora.

Mira también: Epa Colombia busca apoyar a las reclusas del Buen Pastor en Bogotá

La actriz también hizo una reflexión en sus historias, en las que pudo concluir que a veces las personas deben aprender de los accidentes y errores, mostrando a su pequeño andando de nuevo en su patineta, pero esta vez utilizando la protección requerida.

Publicidad

Por otra parte, Manuela González dio a conocer detalles sobre su cumpleaños que se celebrará el próximo 14 de enero y, en compañía de su hija Alma, mencionó que podría pasar esta fecha especial en la ciudad de Bogotá o Santa Marta.