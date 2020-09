Manuela González recuerda la reacción de su hijo al verla amamantar

View this post on Instagram

—¿Mamita, qué es el amor? — El amor es blanco, líquido y sabe a leche. El amor es eso que tú me pides y que yo te doy, es la vida que nos damos y crece justo ahí, en ese segundo cuando te alimento y nos miramos.— #lactancia #orolíquido #AlmaDeMiAlma #PedroMiHermoso