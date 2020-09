Mamá de Lina Tejeiro posó en brasier y se robó todas las miradas de Instagram

View this post on Instagram

Deja de ponerle etiquetas a todo: “que en un mundo de Kardashian sé una Diana 🤷‍♀️”!! . Sé lo que tú quieras ser, una mujer clásica, extrovertida, moderna, atrevida, pulcra, sexy... Lo más importante es dejar de juzgar a las que no son como tú; en la diversidad está la verdadera belleza!!. Feliz sábado. Gracias @dysmorelartedelamoda