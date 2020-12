Mamá de Daniela y David Ospina confesó cuál es su hijo favorito

Daniela Ospina compartió en redes sociales un divertido momento que vivió junto a su mamá. La empresaria estaba dispuesta a pelearse la custodia de su progenitora con David Ospina y por eso acudió a sus seguidores. A través de una encuesta, la expareja de James Rodríguez invitó a los navegantes de la red a votar para decidir con quién debía quedarse Lucía Ramírez, si con ella o con su hermano. Cuando los resultados parecían estar a su favor, su madre hizo una importante confesión con la que dejó en claro que sí tiene un hijo favorito y es el arquero del Napoli.

"Cuénteles cuál es su preferido para que la gente pueda votar bien", expresó la mamá de Salomé en una de sus instastories, mientras enfocaba el rostro de Lucía, quien entre risas aseguraba que los dos tenían la misma importancia, afirmación que no convenció a la modelo, pues continuó insistiendo para que revelara la valiosa información. "Diga la verdad, sea sincera", sentenció.

Fue tanta la presión que Ramírez no tuvo más opción que decir la verdad. Entre risas, dio a conocer el nombre de su hijo favorito, "bueno, David", aclaró. Una página de entretenimiento en Instagram compartió las historias de Daniela Ospina y para algunos internautas resultó inevitable reaccionar.

"Lo que más me gustó de Dani es que no eres celosa, eres una gran mujer", "Doña Lucy es la más hermosa, qué espectáculo de mamá, la adoro", "Muy duro que la mamá acepte que uno no es el preferido", "Pocas lo reconocen, pero siempre hay un preferido", "¡Jajajaja todas tienen preferido! Fin", "Con esa presión a cualquiera le hacen confesar la verdad" y "Jajaja Dani perdiste", fueron algunos de los comentarios que dejaron los cibernautas en el post.