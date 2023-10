Maite Perroni se refirió al desaire que le hizo Bad Bunny en los Billboard 2023

El pasado 5 de octubre se realizó la ceremonia de los Premios Billboard de la música latina 2023 en donde el cantante de género urbano Bad Bunny se robó las miradas no solo por el hecho de que se llevó a casa siete estatuillas, sino debido a un desaire que le hizo a la integrante de RBD, Maite Perroni .

Luego de que el video se convirtiera en todo un fenómeno viral en Internet, la también actriz decidió referirse al tema en medio de una pequeña rueda de prensa que ofreció tras su regreso de Los Ángeles, California.

“Yo no lo sentí así, la verdad cuando inicié al día siguiente a analizar todo, incluso todavía viajé en la mañana, llegamos a otra ciudad, aterrizamos, llegué al hotel, me preparé para irme al show y empecé a ver eso y dije: ‘No, realmente yo no lo viví de esa manera para nada’”, explicó.

Asimismo, señaló que muchas veces las redes sociales se encargan de tergiversar todo, pues en esta oportunidad decidieron poner el clip en cámara lenta, lo que hizo que la situación se tornara mucho más incómoda de lo que en realidad había sido.

“Es un artista que admiramos muchísimo y que ha demostrado su apoyo y su cariño. También ha sido parte de esta generación Rebelde, entonces no hay por qué hacer algo más grande de lo que es”, puntualizó.

En el video, se logra ver le momento exacto en el que ‘El Conejo Malo’ se sube al escenario del Watsco Center, en Coral Gables, Florida, y estrecha la mano de Christopher Uckermann y Christian Chávez; no obstante, cuando Perroni se acerca para intentar darle un beso en la mejilla, gesto común en América Latina para saludar a la gente conocida, el intérprete de temas como ‘Me porto bonito’ y ‘Ojitos lindos’ la ignora completamente.

Acto seguido, se dispone a dar sus palabras de agradecimiento por haber obtenido un nuevo logro dentro de su carrera artística, mientras la mujer permanece a un lado de la tarima.