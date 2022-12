Luisa Fernanda W reveló cómo Pipe Bueno la ayudó a recuperar la confianza para volver a cantar

Luisa Fernanda W habló con sus seguidores sobre el más reciente concierto que ofreció en Bogotá junto a el exponente de la música regional colombiana, Pipe Bueno en celebración de sus quince años de carrera artística con un show llamado 'Mis Dos Mundos'.

Con una serie de videos en las historias de Instagram, la empresaria relató cómo fue el difícil proceso para recuperar la confianza y cantar nuevamente ante el público y sobre los escenarios musicales.

Luisa contó que superó una inseguridad la cual le impedía cantar ante los espectadores, el motivo tuvo origen en la última presentación que ofreció la paisa en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín hace un tiempo, durante el show se desafinó mientras cantaba, el vídeo se viralizó y por este motivo la influencer recibió duras criticas y burlas a través de las redes sociales.

Sin embargo, Pipe Bueno, actual pareja y padre de sus dos hijos habló con la influencer para motivarla a cantar junto a él en el Movistar Arena y la Plaza de La Macarena en Bogotá el pasado 9 y 10 de diciembre.

La creadora de contenido se mostró animada y orgullosa tras su regreso a la música y expresó: "Me monté en esa tarima porque Pipe fue quien me convenció, me dijo: tu vas a cantar en mi show. Tu sí estás preparada y te vas a montar a cantar".

"Me llené de emoción porque superé una inseguridad, qué es lo peor que me puede pasar, qué me desafine que salga mal. Cuando me monté ahí, recuperé una seguridad que había perdido y Pipe me ayudó a creer en mi y eso lo valoro muchísimo": manifestó la empresaria.

"Ambos nos dimos un apoyo increíble, él superó su show y yo vencí un miedo que tenía": concluyó la influencer quien ha llegado a los 18 millones seguidores en Instagram.

