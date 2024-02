Luisa Fernanda W reveló cómo ha superado el 'hate' y los usuarios le recordaron a Legarda

Luisa Fernanda W se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital preferidas en temas de moda, belleza, maternidad y estilo de vida. Recientemente, la pareja de Pipe Bueno se refirió a de qué manera ha superado el ‘hate’ que le han enviado en redes sociales en los momentos más complejos de su carrera.



¿Luisa Fernanda W se refería a la muerte de Legarda?

La madre de Máximo y Domenic inició diciendo en la grabación que a lo largo de su trayectoria en el medio ha recibido tantas críticas, que considera que ninguna persona está preparada para estar expuesta a este tipo de escándalos.

“A mí no me tiraban hate solo en Colombia, eso era en todas partes (…) Tampoco nunca me lo tomé tan a pecho porque sé que somos humanos y así como yo cometo errores, los demás también, entonces eso se quedó ahí (…) Lo que yo hice fue concentrarme en mí”, explicó.

Asimismo, aseguró que, además de buscar la forma de salir adelante día a día, se ayudó de la oración, pues cada noche le pedía a Dios que le diera fortaleza para seguir siendo fiel a ella misma y no dejarse influenciar por los comentarios que hacían la gente que no la conocían en absoluto.

Una de las revelaciones que más llamó la atención de los usuarios de Internet, fue el hecho de que afirmó que en esta época solo entraba a redes sociales para trabajar y, pese a que había muchas publicaciones en su contra, las omitía y procuraba invertir ese tiempo en estar con sus seres queridos.

Ante el post, diferentes internautas aprovecharon de inmediato para recordar a su exnovio, Fabio Legarda, quien falleció luego de recibir una bala perdida. Cabe aclarar que la influencer, en compañía de las hermanas del artista, en aquel momento hicieron un evento para despedirlo con honores; no obstante, esto no fue muy bien visto por algunos.

“Cómo no te iban a tirar hate, si aprovechaste la muerte de tu expareja para crear contenido, y hacerte más popular”, “Eso no cambia que no tuviste respeto por la pérdida de tu pareja anterior, igual mereces rehacer tu vida”, son algunos de los mensajes que se leen.

Otros fanáticos, por su parte, han expresado su admiración por el cambio que ha tenido la empresaria.