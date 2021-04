Luisa Fernanda W reaccionó al comentario que Silvestre Dangond hizo sobre su "mala mano"

Una de las parejas que más causa revuelo en las plataformas digitales cada vez que hace una aparición en público es la conformada por Pipe Bueno y Luisa Fernanda W , quienes hace un par de semanas se vieron envueltos en un nuevo escándalo cuando los internautas crearon un sinnúmero de memes sobre el aspecto físico del hombre, debido a la supuesta "mala mano" que tiene la creadora de contenido.

Tantas fueron las publicaciones que Silvestre Dangond, uno de los exponentes más importantes del género vallenato en Colombia, hizo un comentario sobre los novios en medio de un Instagram Live, que fue objeto de críticas por los internautas.

"También quiero felicitar al que me maquilló ese día, joda, qué llevadera... Yo jarto de empanada y me veía llevado ese día, como si me hubiera cogido la muchacha esa que dejó a Pipe Bueno acabado", comentó el artista.

A pesar de que algunos rechazaron el chiste que hizo el intérprete de 'Cásate conmigo', otros se rieron y afirmaron que estaba diciendo la verdad. "pues mentiras no dijo...", "qué bobada, él quiso hacer una broma sana, ni sabía de quién se trataba", "dijo la verdad, no sé por qué se escandalizan y lo insultan", "no creo que Silvestre lo dijera en tono de ofender", "¿entonces la esposa de Silvestre se puede considerar una Luisa?", entre otros mensajes.

Luisa Fernanda, no se quedó atrás, puesto que decidió pronunciarse al respecto en una de las páginas de entretenimiento que recuperó la grabación de Dangond. "Sin palabras. A la gente se le olvida que soy un ser humano y que de una u otra manera duele ver tanto bullying, pero bueno... Qué más se puede hacer. Saludo", escribió la mujer en la plataforma.

La creadora de contenido, que reúne más de 15 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, frecuentemente está compartiendo publicaciones junto al cantante de 'Cupido Falló' y junto a su pequeño Máximo, en donde disfrutan de algunos viajes que realizan en familia o en actividades laborales en las que participan todos juntos.