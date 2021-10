"Lo del pobre es luchado": así respondió Epa Colombia tras las críticas por lanzar billetes

Daneidy Barrera Rojas , más conocida en redes sociales como Epa Colombia , decidió dar explicaciones a sus seguidores luego de lanzar billetes de 50 mil pesos desde un helicóptero en Suesca, Cundinamarca.

La influenciadora y empresaria dejó a muchos internautas desconcertados de la procedencia del dinero, pues dudan que su negocio de keratinas sea tan rentable como para tener autos tan lujosos o poder regalar plata sin preocuparse.

Ahora que se hizo tendencia por el video en el helicóptero y luego de comentarios controversiales en redes donde decían que Epa podría estar lavando dinero, la empresaria salió afirmando: "Yo no quiero que tú me juzgues, ni me critiques porque mi dinero es 100% legal. La Dian podría venir a visitarme y sé que me condecoraría porque sí pago impuestos. No evado”.

La influenciadora se refirió a quienes comentaron que podría estar en negocios ilegales y les dijo: “Mira amiga, yo no estoy lavando dinero, tu puedes venir a mi empresa, visitarla. Todo lo vendo con IVA. Lo del pobre no es robado, lo del pobre es luchado amiga”.

Tras este escándalo, Epa Colombia aseguró que seguirá arrojando dinero desde el aire. A través de una historia en su Instagram le preguntó a sus seguidores si podía ir a Soacha a lanzar billetes o si mejor iba a una fundación grande en Ciudad Bolívar a regalar dinero.

Hace poco una clienta de sus productos para el cabello denunció públicamente que había comprado unas gomitas en forma de osos que contienen biotina y estas se le derritieron.

Barrera ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, pues le dieron una sentencia por haber causado daños a Transmilenio en el Paro Nacional del 2019, pero luego apareció trabajando para ellos con publicidad en los articulados.