Llueven críticas a Yeferson Cossio por promover el "peligroso" reto de las canastas

Una vez más, Yeferson Cossio vuelve a protagonizar una polémica en las plataformas digitales, luego de que decidiera compartir en su cuenta de Instagram , donde reúne más de 6 millones de seguidores, un reto que preocupó a muchos de sus fanáticos, pues consideran que puede acarrear algunas lesiones a quienes deseen replicarlo en casa.

El principal objetivo del challenge es tener el suficiente equilibrio para llegar a lo más alto de la pirámide de canastas; sin embargo, lo que verdaderamente supone un desafío es que deben hacer su recorrido sin resbalarse con el agua que le están tirando sus compañeros. Aunque al comienzo no parecía ser tan complicado, en el transcurso de la grabación se logra ver que varios de los jugadores terminan golpeándose fuertemente la espalda, los brazos y hasta la zona abdominal.

Cabe resaltar que Cossio no hizo parte de esta actividad, debido a que tiene una lesión en la espalda que le impide caminar. Además, el ganador sería el dueño de un iPhone 12 Pro Max, lo que despertó el interés entre los amigos del instagramer y el "premio de consolación" sería un iPhone 11 Pro Max.

Rápidamente, los internautas se tomaron los comentarios para asegurar que, aunque el influeciador se ha caracterizado por apoyar causas nobles, en algunas oportunidades ha hecho retos sin sentido que pueden suponer una irresponsabilidad de su parte, debido a que hay muchos jóvenes que recrean su contenido en sus casas y podrían terminar heridos.

"La irresponsabilidad de quedar con daños graves", "hasta que alguien no pierda la vida harán esta estupidez", "muchachos, así no, por favor", "nada chistoso, ustedes hacen muchas cosas bonitas, pero esto no es bonito", "esas caídas están muy bravas", "después por qué se parten las pierdas o quedan inválidos", fueron algunos de los mensajes que se alcanzaron a leer en la plataforma.