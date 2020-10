Lina Tejeiro reveló su secreto para hacer TikToks perfectos

View this post on Instagram

Así es como #LinaTejeiro graba sus #TikTok 🤩 Su madre, Vibiana Tejeiro, fue la encargada de grabar las múltiples tomas que realiza la actriz para que los videos salgan a la perfección 👏🏻 Además, Tejeiro también reveló el truco que nunca le falla para memorizar mejor los diálogos 🗣