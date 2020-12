Lina Tejeiro no pudo contener las lágrimas al ver terminada la casa de sus sueños

A través de sus redes sociales, Lina Tejeiro le permitió a sus fans hacer un recorrido virtual por su nueva vivienda. La actriz compartió una serie de videos que dejan en evidencia los lujos y comodidades que podrá disfrutar a partir de ahora, pues la casa ya está completamente terminada y por esta razón, 'la reina de Tik Tok', se reunió con sus allegados para celebrar por lo alto la culminación de este importante proyecto.

En medio de lágrimas, la influencer le agradeció a sus familiares por acompañarla en un momento tan especial como ese, además aseguró que su casa también es de ellos. Después de la emotiva bienvenida, la actriz se dirigió a la zona verde de la casa para destapar con mucha emoción una champaña y brindar por su nuevo hogar.

Vibiana Tejeiro , mamá de la figura pública, fue quien dio a conocer imágenes de la celebración. "Sueños hechos realidad", fue la frase con la que acompañó los videos, cuestión que confirmaría que por mucho tiempo Lina Tejeiro anheló tener una casa como esta.

Días atrás la actriz se convirtió en blanco de críticas al mostrar el cuarto de servicio, pues muchos cibernautas consideraron que era bastante pequeño en comparación con los demás espacios de la casa y no dudaron en tildarla de "tacaña". Tejeiro no fue indiferente ante los comentarios negativos y decidió enfrentar la situación. En primer lugar aseguró que aunque no es igual de grande a su habitación, es posible instalar allí una cama, un clóset y un televisor. "Me pareció muy gracioso criticar algo donde yo no voy a vivir, donde yo no voy a dormir, donde yo no voy a trabajar", afirmó, refiriéndose a los usuarios de redes que habían cuestionado el tamaño del cuarto.

A pesar de las críticas, la influencer no se privó de compartir su felicidad en Internet y cada vez son más los internautas que la felicitan por hacer su sueño realidad.

Publicidad

"Amo a Lina Tejeiro, feliz viendo su casa", "Lina Tejeiro es motivación para aquellas mujeres que saben que no deben depender de ningún hombre y que solas pueden conseguir lo que quieran y ser grandes", "Qué lindo es ver cumplir los sueños de ella, con mucho sacrificio pero ahí va ¡valiente y fuerte!", fueron algunos de los elogios que recibió.