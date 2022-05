Lele Pons y Guaynaa se ingeniaron una particular forma para jugar 'Beer pong'

Definitivamente, Lele Pons y Guaynaa siempre se roban toda la atención cuando publican contenido juntos, no porque este genere diversos tipos de polémica, sino porque es inevitable que al verlos no haya una gran cantidad de carcajadas detrás, ya que constantemente hacen videos o fotografías con los que sus seguidores no solamente se sienten identificados, a su vez las cómicas escenas se vuelven virales.

Con todo esto, la pareja siempre ha demostrado que la confianza y diversión son pilares fundamentales en su relación, con la que no solamente fortalecen su amor, también entretienen a sus fanáticos.

Otro de los factores que les ha gustado compartir a través de sus redes sociales es cómo, en conjunto, se han comprometido con el ejercicio y obtener figuras de acuerdo a sus gusto, con las que motiven a quienes los ven a sentirse cómodos con sus cuerpos de una forma sana. Es por eso que Lele no teme a mostrarse tal cual es y empoderarse con sus atributos latinos.

Recientemente, la pareja publicó un video en el que se les ve jugar el famoso 'Beer pong' en compañía de unos amigos, con el que quisieron revelar una táctica que les da una victoria segura.

Al ser su turno de lanzar, el cantante arrojó la bola de ping pong hacia arriba, por lo que la influenciadora entendió cuál sería el paso que ella tenía que seguir. Confiada en que lo iban a lograr, ella la recibió con sus 'boobies', usando sus manos como soporte en ellas, y el puertorriqueño empujó la pelota con un dedo para que esta encajara en uno de los vasos que estaban en la mesa.

Con la descripción de "truco de fiesta en pareja", Lele compartió este chistoso video que tiene casi siete millones de reproducciones y más de seis mil comentarios.