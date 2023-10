La salud de Bruce Willis no mejora, el actor habría perdido varias habilidades para comunicarse

Bruce Willis es un exitoso actor de Hollywood y lo ha sido durante muchos años, sin embargo, en marzo del 2022 su familia y él anunciaron el fin de su carrera debido a motivos de salud que, en ese entonces, no se conocían.

Ahora se ha hecho público que el actor sufre de una condición llamada afasia, que según Mayo Clinic “es un trastorno que afecta la manera en que te comunicas. Suele presentarse de forma repentina después de un accidente cerebrovascular o una lesión en la cabeza. Sin embargo, también puede aparecer progresivamente a causa de un tumor cerebral de desarrollo lento o una enfermedad”.

Poco a poco han salido a la luz algunos detalles sobre el avance que ha tenido la condición en el artista y el encargado de comentar al respecto fue Glenn Gordon, uno de sus amigos más cercanos.

El hombre aseguró que quien una vez fue John McClane en ‘Duro de Matar’ era una persona que leía bastante, no obstante, esta ya no es una de las actividades que prefiere, asimismo, ha desmejorado en su habilidad para hablar.

“Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están presentes en él. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí”, comentó Gordon.

Por otro lado, en medio del programa Today de la cadena NBC, la esposa de Willis, Emma Heming, se sinceró sobre lo que ha significado para toda la familia el diagnóstico. Afirmó que es difícil saber si él entiende qué es lo que le está sucediendo debido a la demencia, pero en cuanto a ella y a sus hijas, la situación ha cambiado sus vidas: “cuando dicen que es una enfermedad familiar, realmente lo es”, aseguró.

Aunque todos se sienten aliviados por saber finalmente qué es lo que aqueja a Bruce Willis, el diagnóstico no ha sido alentador y tener conocimiento sobre cómo va a cambiar con el tiempo los llena de incertidumbre, por lo que, así como “es una bendición” también “una maldición”.

