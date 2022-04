La razón por la que "casi echan" a Epa Colombia de la boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma

Uno de los temas de conversación más comunes en las plataformas digitales ha sido la boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma , pues las excentricidades, invitados y romántica escena cautivó las miradas de cientos de internautas. Recientemente, Epa Colombia se robó la atención luego de que se diera a conocer que protagonizó junto a su pareja sentimental un escándalo dentro de la celebración.

Según informaron algunos testigos, la empresaria de keratinas arribó a la fiesta junto a Karol Samantha, su novia, sin tener en cuenta que en la invitación señalaban que solo podría ir una persona al evento. Al parecer, la barranquillera deseaba que únicamente los acompañaran personas de su círculo íntimo, así que se molestó por haber infringido las reglas.

De hecho, en redes sociales está rondando una conversación de WhatsApp en donde afirman que aunque 'La Valdiri' finalmente dejó que ambas se quedaran en la boda, la bogotana se retiró del recinto porque se sentía indispuesta. Esta no sería la única prueba del supuesto altercado, pues también se ha viralizado una grabación de la influenciadora Katerin Peláez, en donde se logra escuchar el momento exacto en el la ahora esposa de Saruma se muestra ofuscada por el ingreso de una persona no autorizada.

Diferentes internautas se han referido sobre lo sucedido a través de Instagram: "Epa creyó que ella podía mandar en el matrimonio", "la gente no respeta los protocolos", "qué oso con la novia de la Epa, si no estaba invitada, ¿para que fue?", "es que 'La Valdiri' siempre ha demostrado que no gusta esta novia de la Epa y el evento era para sus amigos más cercanos", entre otros mensajes.

