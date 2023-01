La Liendra le jugó divertida broma a un hombre que lo confundió con J Balvin

El creador de contenido La Liendra , recientemente generó risas entre los internautas, luego de que hiciera público a través de las historias de Instagram el encuentro que tuvo junto un adulto mayor, quien lo confundió con el reguetonero J Balvin . Esto porque muchas personas le pedían fotografías mientras se paseaba por las calles de San Andrés junto a su novia, Dani Duke .

En el video, se logra ver el momento en el que Mauricio Gómez, nombre de pila del influenciador, se presenta como el intérprete de 'Mi Gente' y le pregunta a su interlocutor si en alguna ocasión ha tenido la oportunidad de escuchar su música. El sujeto responde que efectivamente conoce sus canciones y que, además, considera que tiene "una de las mejores fans", refiriéndose a las hijas del expresidente de los Estados Unidos Barack Obama.

Publicidad



Luego de tomarse una fotografía juntos, La Liendra le pregunta si le va a enviar la instantánea a sus nietas señalando que se está con el cantante, a lo que el señor responde "no, no, no, se la voy a enviar y ella dirá quién es".

Balvin, por su parte, reaccionó con mucho humor al video, así que el influenciador risaraldense le respondió con un pequeña broma: "me extraña araña. Cuándo tenga pereza de hacer un show, me llama. Ya que no más es pintarme el pelo y paso por usted".

Muchos usuarios de Instagram se han tomado la plataforma para hacer chistes sobre lo ocurrido como: "J Balvin en etapa de desnutrición", "pobre señor, víctima de la desinformación", "qué le va a decir la nieta cuando vea que no es J Balvin", "quisiera verle la cara a las nietas cuando vean la foto", "a mí me dio mucha risa la inocencia del señor", "J Balvin cuando era pobre, será", "sí se llama, se parecen en lo rubios", entre otros mensajes.