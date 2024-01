La Liendra emprendió su viaje al Valle de las Lágrimas, el lugar real de 'La Sociedad de la Nieve'

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra en las plataformas digitales, recientemente informó a través de su cuenta oficial de Instagram que decidió llevar su admiración por la película ‘La Sociedad de la Nieve’ a otro nivel, pues empacó maletas y se fue de excursión a la Cordillera de los Andes.

El Valle de las Lágrimas es la zona en la que el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya chocó con las montañas y en donde, además, sobrevivieron 16 personas que cometieron antropofagia para poder mantenerse vivos durante aproximadamente 72 días.

De acuerdo con el creador de contenido digital, como no había vuelo directo hacia Mendoza, Argentina, desde la ciudad de Colombia en la que se encontraba, tuvo que viajar desde Medellín a Cali para ir hacia Santiago de Chile y finalmente llegar a Argentina.

“No les voy a mentir, voy asustado. Nunca en mi vida he caminado más de un kilómetro, no sé para donde voy ni sé si voy a llegar al objetivo, pero la voy a dar toda”, comentó en una de sus historias.

Adicionalmente, Gómez no desaprovechó la ocasión para grabar el instante exacto en el que el avión pasaba por encima de la Cordillera de los Andes y en donde la azafata les pedía a los tripulantes mantenerse en sus asientos y abrocharse los cinturones de seguridad.

Sin embargo, en esta expedición, La Liendra cometió dos errores que podrían sabotear el paseo. El primero de ellos es que no contrató ningún tipo de guía para hacer el recorrido. Cabe aclarar que, aunque se ha convertido en un lugar turístico gracias a su historia, este espacio sigue siendo un territorio con condiciones inhóspitas y para llegar a él se necesitan recorrer 63 kilómetros.

La segunda equivocación es que lleva el calzado inadecuado, pues guardó un par de botas nuevas que podrían afectar la condición de sus pies debido a que emprenderá una caminata bastante exigente.

Por el momento, diversos usuarios de Internet le han deseado muchos éxitos y han expresado que desean ver lo más pronto posible el documental que está preparando.