¡La dejaron con los crespos hechos! Greeicy revela por qué no pudo viajar a los Billboards

La noche de los Billboard latinos 2021 estuvo rodeada de muchas emociones, trajes espectaculares y muchos premios para cantantes como Bad Bunny , Karol G y Banda MS, aunque para otros artistas no pintó tan bien, pues no lograron asistir a la gala quedando vestidos y alborotados, tal y como le sucedió a la caleña Greeicy Rendón.

A través de historias de Instagram la intérprete de canciones como ‘Los besos’ y ‘Amantes’, reveló los motivos por los que no pudo viajar a la ciudad de Miami, pues según reveló tan pronto se subió del avión la bajaron por haber estado en un país europeo.

“Iba a ir a los Billboard, tenía una conferencia, una invitación super linda junto a Mike, íbamos a estar en los premios, iba a presentar, no mejor dicho esta semana iba a ser productiva, llegué al aeropuerto y me bajaron del avión”, dijo la cantante en medio de risas.

“No me dejaron montar porque no tenía presente esto, pero como había estado en España, para ir a Estados Unidos no puedes haber estado en Europa y tenía que estar mínimo 15 días fuera de allí, entonces no pude ir”, agregó Rendón.

Además, indicó que la habían “dejado con las uñas hechas” el vestido, la ropa, pero por estos motivos le fue imposible llegar a la premiación.

Pese a que su pareja, el también cantante Mike Bahía sí pudo asistir al evento, Rendón manifestó que lo extrañaba mucho y al igual que ella, él no dudó en expresar el mismo sentimiento a en sus redes sociales.

“Agradecido en #LatinMusicWeek @billboardlatin, gracias por hacernos sentir en casa y tu bella cómo siempre compañera @greeicy te extraño”, escribió el artista en un post.

Luego de que Rendón publicara la historia, varias cuentas que siguen de cerca la vida de los famosos la empezaron a compartir recibiendo varias críticas por parte de los internautas al no estar informada de los protocolos por el COVID-19.

“Hay que informarse”, “mal asesorada por no tener un agente de viajes de confirmación y experto”, “terrible”, fueron los comentarios que dejaron algunos internautas en Instagram.