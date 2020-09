La asombrosa donación de Taylor Swift a una universitaria portuguesa

En su página de recaudación de dinero, Victoria Mario se describe a sí misma como “una joven negra de 18 años con un sueño”. Su historia confirma que gracias a su entusiasmo es capaz de alcanzar todas las metas que se propone.

De acuerdo con el diario The Guardian, luego del fallecimiento de su padre, Mario decidió mudarse a Londres en 2016. El no saber inglés no fue un impedimento para continuar con sus estudios, incluso, logró obtener altas calificaciones en sus exámenes.

A pesar de su buen desempeño escolar, esta joven no cumple con los requisitos para recibir el apoyo económico del gobierno británico, esta situación la llevó a desarrollar una gran iniciativa. Mario se propuso recaudar 44.500 euros a través de GoFoundMe y se llevó una especial sorpresa.

La cantante Taylor Swift conoció la historia y tomó la decisión de donar los 25.000 euros que faltaban para llegar a la meta. Con un emotivo mensaje en Twitter la artista le confesó a Mario la razón por la cual decidió ayudarla:

“Vitoria, descubrí tu historia en línea y me inspiró tanto tu motivación y dedicación para hacer realidad tus sueños. Quiero donarte la cantidad que falta. ¡Buena suerte en todo lo que haces! Con amor, Taylor.