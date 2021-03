Kimberly Reyes le respondió a usuario que comparó sus bailes con los de Andrea Valdiri

La actriz colombiana Kimberly Reyes , se ha caracterizado por compartir en diferentes plataformas digitales, no solo contenidos sobre su vida en el mundo del entretenimiento, sino también momentos de su vida personal que le causan gran alegría, como es el caso de los videos donde aparece bailando.

De esta forma, la modelo ha compartido con sus seguidores algunas coreografías en donde sale muy sonriente en compañía de su pareja y amigos, contagiando de felicidad a todos los internautas; no obstante, hace poco, un usuario de Instagram le comentó una de sus publicaciones poniendo en entredicho sus habilidades para la danza.

"Yo creo que la única colombiana que sabe bailar es la Valdiri", comentó la mujer, refiriéndose a la reconocida influencer Andrea Valdiri , quien se ha ganado el cariño de millones de colombianos tanto con las coreografías que sube a sus redes sociales como por la particular forma que tiene por decir lo que piensa.

Rápidamente, Reyes decidió responderle mencionando que: "baila DIVINO, amo sus bailes e incentiva a muchas personas a aprender a hacerlo", de manera que resaltó las destrezas de su amiga que se roba más de un suspiro cuando hace un post en la plataforma.

"Pero, ¿crees que los demás no podemos bailar por diversión? Bailar es lo más liberador que existe y a mi me ENCANTA. No soy profesional en el tema, ni pretendo serlo, pero no tengo problema en sentirme libre al hacerlo y parcharme conmigo misma. La vida es una sola, amor, más bien, ¿Qué estás esperando para disfrutarla así", comentó la también presentadora.

Su mensaje causó revuelo en la web, lo que se vio reflejado en comentarios como: "es verdad, la gente que no es libre juzga, critica y destila veneno. Vivan y dejen vivir", "¡Así se responde! ¿Quién dijo que Kimberly Reyes no baila?", "Las dos son unas genios tanto en el baile como en lo hermosas, bendiciones", entre otros mensajes.