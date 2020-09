Kim Kardashian publicó una antigua fotografía junto a sus hermanas y generó revuelo en las redes

Todas las miradas se han volcado hacia Kim Kardashian y sus hermanas, pues la empresaria dejó en evidencia el impresionante cambio físico que han tenido a lo largo de los últimos años. Su foto causó sensación en las redes sociales y ha generado todo tipo de comentarios, ya que todas lucen irreconocibles.

Esta modelo no tuvo ningún problema en revelar el aspecto que tuvo años atrás; sin embargo, esta idea no le agradó a Kylie Jenner, pues no dudó en exigirle a su hermana que eliminara inmediatamente la publicación, pero Kim hizo caso omiso y el post en tan solo 24 horas ya ha acumulado más de dos millones me gusta.

Al parecer, estas cuatro mujeres han utilizado a su favor los increíbles procedimientos estéticos que existen en la actualidad y esto no pasó desapercibido ante los ojos de sus fans, pues muchos aseguraron que gracias a su dinero hoy pueden presumir unos rostros perfectos y envidiables.

“No reconozco a una sola persona ahí”, “El dinero realmente hace mucho”, “Gente no somos feas somos pobres”, “Y ellas dicen que el dinero no lo es todo”, “¿sabía lo que le estaba haciendo a sus hermanas cuando publicó esto?”, “publicó esto porque es la única que se ve bien”, fueron algunas de las reacciones que generó la publicación.