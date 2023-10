Kika Nieto habría abierto un perfil en una aplicación de citas, ¿confirma su divorcio de Santi Maye?

Una de las creadoras de contenido digital que más ha dado de qué hablar es Kika Nieto luego de que se filtraran, hace un par de semanas, unas fotos donde sale en plena calle tomada de la mano de un hombre que no es su esposo Santi Maye. Ante la revelación, diferentes internautas empezaron a especular sobre un posible divorcio; sin embargo, ninguno de los youtubers se ha referido al tema.

Lo cierto es que una joven en X (conocida anteriormente como Twitter) hizo una publicación argumentando que tenía nuevas noticias. Según expresó, la influencer al parecer abrió un perfil en una aplicación de citas, lo que supuestamente confirmaría la ruptura.

Cabe aclarar que esta aplicación se caracteriza porque son las mujeres las que deben escribirles a los hombres y también por el hecho de que se puede conocer gente por allí para conectar con otras personas sin necesidad de buscar algo romántico o pasional.

“Un amigo tiene esta aplicación (…) Me contó que le salió el perfil de Kika Nieto y está verificado. ¿Serán señales? La pregunta es, ¿alguien más la ha visto? Adjunto evidencias”, escribió en medio de la plataforma.

Un amigo que tiene Bumble (para los no conocedores, es una app de citas jeje) me contó que le salió el perfil Kika Nieto y que está verificado 😱 serán señales?La pregunta es.. Alguien más la ha visto? Adjunto evidencias pic.twitter.com/2NfVIeK3Bq — Marie Peace (@NoMeBusque1) October 23, 2023

Efectivamente, las capturas de pantalla muestran las fotos que Nieto postea a través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 4 millones de seguidores, y recoge información como su edad y el año en el que culminó sus estudios universitarios.

Kika ha llamado la atención en redes sociales debido a que en algunos de los videos que comparte no luce su argolla de matrimonio. Asimismo, en los últimos clips no se le ve acompañada de Maye.

Diferentes usuarios de Internet han reaccionado con tristeza ante los nuevos detalles que se conocen al respecto, ya que señalan que los jóvenes conformaban una de las parejas con mayor compatibilidad en el mundo del entretenimiento en Colombia, pues llevaban poco más de 10 años juntos.

