Kelly Reales negó una relación con Beéle y defendió al artista: "los tienen manipulados"

Kelly Reales reaccionó ante los rumores que surgieron sobre una presunta cercanía entre ella con Beéle, ya que en redes sociales se especuló que estarían saliendo juntos luego de que se les viera en una videollamada y luego en el mismo lugar frente al mar.

La exreina de belleza aprovechó todo lo que sucedió para enviar dos mensajes, uno dirigido a las mujeres que la criticaron y otro a quienes creen conocer la polémica entre el cantante y Camila Rodríguez.

"Y como yo sí no tengo pelos en la lengua para hablar, hablemos", escribió la exMiss Universe Bolívar, quien utilizó sus historias de Instagram para darle pie al mensaje que quería darles a sus seguidores.

Inicialmente, recalcó que en las publicaciones sobre el rumor con Beéle muchas personas la criticaron por su aspecto físico: "todos esos comentarios son de mujeres, si son más o menos bonitas que yo, no sé ni me interesa, pero son mujeres al igual que yo. Fíjense que en este caso ni siquiera voy a hablar de mí, porque gracias a Dios, con los años que llevo en las redes sociales he entrenado mi mente para que sea un roble".

En este punto, aprovechó para hablar sobre Isabella Ladera y recalcó que aunque no la conoce ni son amigas tampoco se metió en la relación de ellos dos. "Un pelao' que viene de bien abajo, haciendo música, escribiendo y cantando como nadie, haciendo colaboraciones con los reguetoneros más pegados del mundo y que llevaba la bandera de su país a la espalda", relató Kelly Reales, quien se mostró indignada porque antes no lo nombraban ni apoyaban y que empezaron a hacer por todos lados por causa de su vida íntima luego de que "su exmujer expusiera" su infidelidad.

Exaltada con respecto a lo que ha visto de este caso, la exreina invitó a la reflexión sobre lo que se habla en redes: "a ustedes les gustaría que a su abuelita, a su mamá o a la persona que más quieran de su familia les hagan este tipo de comentarios denigrando su vida cada vez que sube una foto o algo que logró". Frente a esto, destacó que no está defendiendo a nadie y que no sabe ni siquiera por qué la involucraron en este tema, ya que ella solo fue a una fiesta.

Kelly Reales aseguró que la infidelidad de Beéle fue un engaño

En el cierre de su video, en el que destacó que no tiene ninguna relación con el artista, la creadora de contenido aprovechó para decirles a sus seguidores que no crean todo lo que ven y mencionó que con él está pasando lo mismo que en el caso de Jhonny Depp y Amber Heard, ya que la gente solo conoce una versión de la historia.

"Me da coraje el hecho de que la gente no sepa la verdad. Tampoco estoy haciendo este video para buscar fama porque adivinen qué: yo tampoco soy una aparecida, yo tengo años trabajando con esto", respondió bastante molesta. Asimismo, Kelly Reales recalcó que hace esto para que entiendan el daño que le pueden hacer a una persona o familia a través de las redes "sin conocer la realidad del asunto" para luego decir que: "Los tienen manipulados a todos. El día que se sepa se va a caer el mundo entero".