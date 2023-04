Karol G rechaza la edición utilizada en su portada de GQ: "mi cara no se ve así"

Lo que debía ser una excelente noticia para Karol G , quien tendría una portada en la revista GQ, termina siendo algo negativo para la artista, quien a través de las redes sociales plasma su rechazo ante la edición que le hicieron a su fotografía, con la cual ella no se siente identificada.

Por medio de un post en su cuenta de Instagram, en la cual pone una selfie sin maquillaje y la portada de la publicación, la cantante da a conocer su opinión ante una practica normalizada, pero cuestionada en los medio de comunicación, como el retoque de imágenes.

Te puede interesar: El papá de Karol G publicó un video de su hija en "su primer concierto" en 2015

"No se ni por donde empezar este mensaje... Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", afirma Karol G luego de ver la publicación de la revista.

"Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios", añade la artista colombiana.

Conoce más: Karol G hace historia al ser la primera mujer con un álbum en español como número uno en EE.UU.

Publicidad

Con esto, Karol G deja en claro que se puso en contacto con los encargados del contenido de GQ y que aún así tomaron la decisión editorial de que su portada necesitaba mostrar algo alejado de la realidad.

"Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad", concluye.

Lee también: Karol G anunció que pausará su carrera musical, ¿cuáles son los nuevos proyectos?

En la portada llena de retoques en Photoshop es posible notar que buscaron adelgazar zonas como su rostro, brazos y abdomen, al punto de distorsionar abruptamente el aspecto de Karol G, quien en esta imagen pareciera tener pómulos muy pronunciados y cachetes muy pequeños.

Publicidad

Esta termina siendo otra muestra de la coherencia que tiene la paisa al hablar del amor propio y el empoderamiento de las mujeres, el cual está lejos de basarse en el aspecto físico.