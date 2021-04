Justin Bieber generó polémica en redes y es señalado de apropiación cultural

El cantante Justin Bieber , revolucionó su cuenta de Instagram al publicar varias fotografías donde luce su nuevo look. Sin embargo, varias personas se sintieron inconformes con las publicaciones del artista, pues manifestaron que no debía apropiarse de una cultura que no es suya.

Esta apuesta del joven canadiense ha generado gran polémica. Mientras a algunos fans les encantó el regreso del look de las rastas, otros lo criticaron fuertemente y lo señalaron de ofender una cultura como la afroamericana porque no pertenece a estas raíces.

El concepto de apropiación cultural hace referencia cuando una raza mayoritaria adopta elementos o símbolos de una cultura con menor población, puede ser su música, religión, idioma o incluso símbolos que los caracterizan en su vestimenta. El problema está en que muchas veces hacen uso indebido de estos y no se respetan los valores que representan a la cultura de la que provienen.

Aunque las rastas han estado de moda a lo largo de los años, siguen relacionadas con la cultura afro y rastafari, donde el peinado es ligado a un manifiesto espiritual, incluso político, como una muestra de rebeldía y para muchos creyentes aún sigue ofendiéndolos por quienes las usan solo por tener un estilo diferente.

El intérprete de ‘Yummy’ recibió varios comentarios en su cuenta de Instagram y Twitter por parte de sus seguidores, como: “por favor, edúcate sobre apropiación cultural. No deberías tener rastas” y “no solo es ofensivo, también es extremadamente feo”.

Otros usuarios defendieron al cantante, ya que consideran que solo es un estilo de peinado.

“Esto no tiene nada que ver con la apropiación cultural. Es como decir que un negro no puede comer pizza porque es de Italia. Deja que este hombre tenga su peinado”, opinó uno de sus seguidores.