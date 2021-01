Juanse Quintero sufrió tremendo golpe tras caer en una alcantarilla

El actor y cantante Juanse Quintero , conocido también por ser el esposo de la actriz Johanna Fadul , le reveló a sus seguidores mediante sus historias de Instagram que estaba algo bajo de ánimo y adolorido luego de sufrir un aparatoso caída que por fortuna no pasó a mayores.

Según contó el actor, mientras se encontraba de viaje junto su familia y su esposa se cayó en una alcantarilla, golpeando fuertemente su pecho, incidente que le dejó un herida al costado de una de sus costillas.

“He estado así como achicopalado, miren… me caí por un hueco, literal era una alcantarilla, tenia como un metro de profundidad, me golpee aquí, afortunadamente no me rompí una costilla, también me golpee en una pierna pero bueno afortunadamente no se me rompió nada (...)”, cuenta Juanse mientras exhibe su herida.

Juanse confesó sentirse muy adolorido, pero agradeció el hecho de estar vivo, pues según indicó el golpe pudo ser mucho peor.