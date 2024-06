Juanda asistió a un concierto gratuito en un barrio de Medellín ofrecido por famoso cantante

Juanda se ha posicionado como uno de los creadores de contenido digital más queridos por los internautas, no solo por su sentido del humor, sino también por su humildad, pues en repetidas ocasiones se le ha visto compartiendo tiempo de calidad con sus seguidores.

Recientemente, el joven llamó la atención en redes sociales luego de que se viralizaran unos videos en donde aparece disfrutando en el escenario de un concierto gratuito que ofreció un reconocido exponente del género urbano en el barrio El Pedregal de Medellín.

A qué concierto fue invitado Juanda en Medellín

Ryan Castro fue el encargado de poner a bailar a los paisas con su muestra de talento. ‘El Cantante del Guetto’ convocó a sus fanáticos a este sector y, con una tarima improvisada, dio un show sin precedentes que fue muy comentado.

En las imágenes se logra ver al artista cantando al mismo tiempo que el público alumbra el espacio con las linternas de sus celulares. Asimismo, el influencer se robó todas las miradas al bailar el exitoso tema musical ‘Mujeriego’ mientras el resto de las personas gritaban y lo animaban a seguir gozando de las canciones en vivo y en directo.

Con este evento, Castro aprovechó para anunciar que está cumpliendo un nuevo sueño dentro de su carrera; por eso, buscó la forma de conectarse con sus raíces y percatarse así de todo lo que ha logrado con esfuerzo y disciplina.

“Antes de hacer mi primera Macarena quería cantar en el Barrio para tener la energía completa, la que me gusta tener, gracias por todo el apoyo desde cero. Separen la fecha del 18 de octubre que 0El Cantante Del Ghetto0 va pa’ la Macarena con el show completo a romper. Este viernes 14 sale la boletería a la venta, NO SE LO PIERDAN”, escribió.

Finalmente, le agradeció a Juanda por haberlo acompañado en este show. Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar: “esa colaboración no me la esperaba”, “¿Juanda y Ryan? Esa combinación no me la imaginaba”, “Juanda está en todos lados, menos en su perfil”, son algunos de los mensajes que se destacan.