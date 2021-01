Juana Valentina se despachó contra seguidor que la comparó con James Rodríguez

Con el fin de acercarse a sus seguidores, Juana Valentina Rodríguez llevó a cabo una dinámica en su cuenta de Instagram. La fundadora de Splendor 98, le permitió a sus fans enviarle mensajes de todo tipo y durante la actividad y fue allí donde un navegante de la red aprovechó para criticar su aspecto físico y además se atrevió a compararla con su hermano, James Rodríguez , quien a su parecer, no necesita protagonizar escándalos para hacerse notar entre el público.

"Por qué eres tan postiza... aprenda de James, natural, exitoso, hermoso y sin ser tan pantallero", fue el comentario negativo que recibió.

La influenciadora no fue indiferente ante las críticas, por el contrario, le escribió un mensaje a su 'hater' para aclararle por qué no imita los pasos del '10' y aprovechó la oportunidad para hacerle una importante sugerencia, teniendo en cuenta que no encuentra agradable su contenido y su forma de ser.

"¡Si no te gusta como soy puedes fácilmente dejarme de seguir! Yo tengo mi propia personalidad. No puedo ir por la vida pretendiendo ser una copia de mi hermano !Somos distintos! Aún así aprendo de él cada día ¡Es un ser humano maravilloso!", afirmó la empresaria en su defensa.

No es la primera vez que Juana Valentina tiene que lidiar con este tipo de comentarios, en ocasiones anteriores ha sido tildada de "mantenida", pues algunos de sus seguidores creen que James Rodríguez es quien está detrás de todos los viajes y lujos que suele presumir en sus redes sociales, a pesar de que la joven ha explicado que ella misma costea sus comodidades.

Las cirugías estéticas también han sido un tema bastante controversial en la vida de esta joven. La hermana del futbolista no tiene problema en revelar detalles de los retoques que se ha practicado para potenciar su belleza y esto la ha convertido en blanco de críticas, pues unos cuantos internautas insisten en que tiene una "obsesión" con este tipo de procedimientos y tal vez, por este motivo, el usuario de redes que la atacó recientemente la llamó "postiza".