José Luis Carrascal dio su opinión frente a la versión de 'Cómo duele el frío' de Yina Calderón

Yina Calderón no deja de causar controversia en las redes sociales, ahora no solo con sus declaraciones o su comportamiento, sino por causa de su música. Cabe destacar que, desde hace un tiempo, esta Dj se ha enfocado en crear canciones al ritmo de la guaracha que no han sido bien recibidas en su totalidad.

Aunque tiene sus propios temas musicales, también ha creado varios covers a famosas canciones de otros artistas, algo que ha generado aún más comentarios negativos, pues no todo el mundo está conforme con el género que ella propone.

Sin embargo, lo más reciente ha sido su polémica versión de la reconocida canción vallenata 'Cómo quema el frío' de José Luis Carrascal, la cual no solamente fue criticada debido a que su video musical fue grabado en una zona de tolerancia, sino por el ritmo que le puso.

Para varios usuarios en redes sociales, lo hecho por Yina fue un irrespeto a un ritmo tan folclórico como lo es el vallenato, pues sus acciones en la pieza audiovisual no fueron muy apoyadas.

Es por ello que, debido a una gran cantidad de comentarios en los que cuestionaban su punto de vista ante este lanzamiento, José Luis Carrascal reaccionó ante este cover.

El cantante subió una historia a su cuenta de Instagram en la que mencionó que: "la canción ‘Como duele el frío’ no es de mi autoría, solo soy el intérprete original de la misma y por tanto no soy yo quien puede autorizar o rechazar que otras personas la graben, pues ese derecho es exclusivo de su autor".

Así mismo, el artista aprovechó para agradecer a su familia y seguidores por todo el apoyo que le han brindado a lo largo de los años, dejando en claro que espera seguir perpetuando un mensaje de amor a través de la música.

"Respeto el trabajo de los demás intérpretes, aún cuando no comparta su forma de transmitir sus ideas al público”, comentó José Luis.

