Johanna Fadul reveló la razón por la cual su cirujano no quería operarla, ¿era necesario?

Johanna Fadul ha estado en el ojo del huracán desde que tomó la decisión de operarse y mandarse a marcar el abdomen, pues muchos de sus seguidores han considerado que esto fue una decisión exagerada e innecesaria y han llegado al punto de afirmar que todo esto ocurrió por falta de amor propio y hasta problemas de salud mental.

No obstante, nada de esto ha sido un impedimento para que esta actriz siga hablando de este tema, en el cual se ha esforzado por registrar cada uno de los pasos de su proceso de recuperación, aunque estos no sean del todo perfectos, y revelar cómo poco a poco se han ido notando los resultados, dado que para ella la verdadera opinión que importa es la propia y no va a dejar de crear este tipo de contenido solo porque a otros no les gusta.

Te puede interesar: Johanna Fadul explicó por qué visitó el quirófano si mantiene un estilo de vida saludable

Aunque principalmente se le ha visto a ella ser quien hable de su operación estética, al punto que mostró los dolorosos masajes postoperatorios a los que se debe someter, quiso darle voz a su cirujano para que él fuese quien explicara la razón por la cual no quería intervenirla.

En la descripción del video, Johanna Fadul escribió que: "cabe aclarar que cuando mi doctor habla sobre estas personas 'tan perfectas' se refiere a que como cirujano duele intervenir un abdomen natural que para ellos está perfecto 👌🏻, claramente yo entendí su posición en cuanto a este tema, siempre hay muchos temores, por los estándares de belleza tan altos que nos pone la sociedad y en los que en algún momento caí… 😣 ".

Conoce más: Johanna Fadul se hizo una cirugía estética y mostró lo doloroso que es el post operatorio

Publicidad

Esa última parte de la oración hizo que sus seguidores consideraran que ella sigue basándose en estereotipos y que eso lo reforzó con esta operación. Sin embargo, ella complementó su escrito al mencionar que: "a pesar de todo, mi decisión estaba tomada, una elección que me hizo sentir mucho mejor en mi propia piel ❤️‍🩹 y además un resultado espectacular, tremendamente agradecida con el trabajo".

Con respecto a lo dicho directamente por el doctor Carlos Zuleta Bechara, este mencionó que nunca la quiso intervenir porque con estas pacientes "tan perfectas" era fácil salir del anonimato al desprestigio, esto porque considera que cuando ya se tiene un abdomen tan trabajado por tantos años pueden pasar cosas indeseables cuando se les introduce una cánula, tal y como que esta marcación no quede bien o que no se vea natural.

Lee también: Johanna Fadul divierte a sus fans con particular baile para mantener vivo el amor

"Daña lo que ya vino hecho naturalmente perfecto con años de ejercicio, buena genética y cuidado con la dieta. Cuando uno toma el reto de operar pacientes con esta señorita, siempre el estandar es alto", añadió el cirujano.