Johanna Fadul desata polémica en redes al comparar el COVID - 19 con el cáncer y sida

Johanna Fadul está en el ojo del huracán por un desafortunado comentario que realizó a través de sus redes sociales. La actriz quiso conversar con sus fanáticos sobre una emocionante noticia que había recibido, relacionada con el coronavirus, pero sus palabras ofendieron a más de un usuario de Internet, cuestión que no solo la convirtió en blanco de críticas, sino que además la llevó a pedir disculpas públicamente para remediar lo sucedido, pero parece que esto no fue suficiente.

La pareja de Juanse Quintero relató a través de sus instastories que había recibido el resultado de la prueba de COVID-19 y estaba muy emocionada porque todo indicaba que estaba libre del virus. La situación se tornó molesta para los cibernautas cuando Fadul aseguró que recibir los resultados de este procedimiento es comparable con recibir el diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual o cáncer.

"Es peor que recibir unos resultados de un sida, un cáncer, no sé una enfermedad así terrible", expresó.

Publicidad

Ante la lluvia de comentarios negativos que desató la comparación, la actriz usó sus historias de Instagram para excusarse ante el público: "Antes que nada pido disculpas si llegué a ofender a alguien, jamás fue ni será mi intención, no usaría jamás mis redes para maltratar verbalmente a alguien", afirmó.

A pesar de haber aclarado la situación, la disputa en redes sociales continuó, pues Johanna Fadul compartió videos en los que se cuestionó si la "ignorante" era ella por haber hecho un comentario polémico en medio de su emoción o por el contrario, las personas que la critican y se expresan hacia ella con palabras ofensivas son quienes deberían recibir esta calificación.

Los navegantes de Internet no pierden oportunidad para hacerle saber a la actriz que su comentario no ha quedado en el olvido. En las últimas horas Fadul compartió una fotografía en la que aparece luciendo un descompilado traje rosa y el centro de atención no fue precisamente su belleza, sino las decenas de reclamos que se tomaron los comentarios del post.

"Yo creo que las 'disculpas' estuvieron peor, que tendrá en la cabeza esta muchacha", "Metiste la pata con ese comentario", "Cómo se le ocurre decir que es más duro una prueba positiva de COVID que un diagnóstico de cáncer o sida", "La empatía con la gente que tiene sida y cáncer dónde está?", fueron algunas de las reacciones que generó la publicación.