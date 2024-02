Jhonny Rivera reveló que fue víctima de discriminación en La Guajira por no tener suficiente dinero

Jhonny Rivera preocupó hace poco a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram, luego de dar a conocer que vivió un hecho desagradable durante sus recientes vacaciones, pues viajó en compañía de Jenny López a un reconocido destino turístico de Colombia.

Se trata del Cabo de la Vela, ubicado en La Guajira colombiana. Según explicó, hizo este paseo para escapar de la rutina y darse un espacio íntimo y romántico junto a su pareja sentimental; no obstante, se llevó una gran sorpresa al recibir un comentario discriminatorio en su contra.

Mira también: Jhonny Rivera le enseñó a bailar a Jenny López, pero lo criticaron a él: "eres muy tieso"

“No falta el payaso. Llega y dice engallado ‘uy, venga, ¿qué hace Jhonny Rivera por aquí?, ¿no dijeron que esto era para ricos? (…) No es un insulto que a uno le digan que no es rico, pero sí que lo discriminen a uno”, expresó en medio de la red social.

Adicionalmente, el intérprete de temas como ‘Nuestro amor no puede ser’, ‘El intenso’, ‘Tomando cerveza’ y ‘Alguien me gusta’ dijo que, a pesar de que se siente agradecido de provenir de un hogar humilde e ir consiguiendo sus cosas poco a poco, no considera apropiado hacer este tipo de acotaciones.

No te pierdas: Ofrecen recompensa: Jhonny Rivera anunció que robaron la casa de su hijo Andy, ¿qué se llevaron?

Publicidad

“A mí siempre me da alegría, y lo reconozco, decir que soy del campo, que vengo de una vereda y eso. Antes me siento orgulloso de mis raíces. Si hoy en día me puedo dar unos gusticos, lujos o comodidades es gracias a Dios y a ustedes”, agregó.

Tras exponer lo sucedido, Rivera mostró que disfrutó de su estadía por esta zona en compañía de grandes amigos como Alzate y Milton Cano, quienes, al igual que su novia, lo acompañaron a montar en cuatrimoto por el lugar.

Te puede interesar: Jhonny Rivera se enfrentó a una fan después de sentirse agredido por ella: “me dio rabia y forcejeé”

Publicidad

Finalmente, en las historias de su perfil oficial de Instagram mencionó que ya era momento de despedirse de los vehículos en los que se movilizaron a lo largo del día porque debían regresarlos a Pereira.

Ante sus declaraciones, diferentes fanáticos han aprovechado para levantarle el ánimo y elogiar su calidad humana: “Si eso le pasa a él, qué me podrán decir de mí”, “a mí me encanta su manera de ser y sencillez”, “este hombre es puro amor, ojalá sus bolsillos se sigan llenando de billete”, son algunos de los mensajes que se destacan.