Jhonny Rivera respondió preguntas candentes y reveló si volverá con la mamá de Andy

Jhonny Rivera subió la temperatura en redes sociales luego de realizar una dinámica enfocada en "preguntas para mayores". A través de su cuenta de Instagram, el artista reveló algunos detalles de su vida sexual y también aprovechó el espacio para desmentir los rumores sobre una supuesta reconciliación con la mamá de Andy Rivera .

Los usuarios dejaron volar su imaginación y formularon unas cuantas preguntas subidas de tono, que el intérprete de 'Bella' no tuvo problema en responder, por ejemplo, uno de sus seguidores manifestó su interés en saber si cantante se atrevería a hacer cine para adultos. La curiosa respuesta del Jhonny divirtió a más de uno, pues se tomó el tiempo de explicar por qué razón no lo haría.

"No me gustaría de pronto para no hacer quedar mal a los actores ya reconocidos, a Nacho Vidal, pues para no ridiculizarlos, es más cuestión de ética", respondió en sus historias con un aire de ironía.

Durante la dinámica, el pereirano se refirió a su peor encuentro íntimo y aunque no entró en detalles, dejó en claro por qué no le agradó aquella experiencia. "Solamente les voy a decir que yo odio que alguien finja, eso para mí es terrible", expresó.

Posteriormente, el cantante afirmó que es falso que Luz Galeano y él estén pensado en darse otra oportunidad. Pese a que no están juntos los padres de Andy Rivera tienen una buena relación, ya que en las plataformas digitales han aparecido juntos más de una vez compartiendo tiempo en familia.

Después de la candente ronda de preguntas, Jhonny Rivera recibió muchos halagos, pues algunos usuarios de la red consideraron que abordó los temas de forma prudente. "Esto sí es un señor, "tan bello se le nota la nobleza al hablar, un caballero sin duda alguna", "hasta para hablar de sexo es bastante decente", "él es una persona tan bonita, que hasta las respuestas las da como como con ternura, no se le ve ni vulgar, un señor", fueron algunos de los comentarios positivos que le escribieron.