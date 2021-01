Jhonny Rivera paralizó las redes sociales al revelar que ocurrió un milagro en su casa

Jhonny Rivera emocionó a los navegantes de las redes sociales luego de relatar en sus instastories el milagro que se presentó en su vivienda. Muy feliz, el artista dio a conocer algunos detalles de la vida de su tía, quien se dedicó por un tiempo a ser monja y también padeció una enfermedad conocida como Guillain Barre. De acuerdo con el cantante, la condición física de su familiar era bastante complicada y algunos años atrás tomaron la decisión de llevarla a terapias, pero el pronóstico de los profesionales no era nada favorable.

Los médicos aseguraban que esta mujer no volvería a caminar, pero recientemente ocurrió algo que llenó de alegría al intérprete de 'Bella'. Según lo reveló en su cuenta de Instagram, su tía demostró que aquella premisa no era del todo cierta. "Hoy dio cuatro pasitos, eso ha sido lo más lindo de verdad, increíble, es que es más no puedo creerlo". expresó, mientras se formaba una sonrisa en su rostro.

Con el fin de mostrarles a sus seguidores la emoción de su tía, el papá de Andy Rivera optó por grabarla a escondidas, teniendo en cuenta que ella no es muy dada a las cámaras. "Estoy llorando, vea", expresó la mujer, mientras estaba sentada en un sofá masajeando sus piernas y recordando el largo periodo de tiempo que pasó sin caminar. La historia logró conmover a algunos internautas, quienes no pudieron evitar dar su opinión sobre lo sucedido y resaltar el poder de la fe.

"Dios hace de lo imposible, lo posible", "¡Amen, la gloria de Dios y la fortaleza de la Señora! Hay vida mientras no se pierda la esperanza", "Siempre lo he dicho y lo diré, que lo que para el hombre, la ciencia, la medicina etc es imposible, para Dios todo es posible, solo es tener fe", "Lindo mi Johnny, esas si son cosas bonitas de publicar de un famoso", fueron algunas de las reacciones que generó el suceso.