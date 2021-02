Jessica Cediel respondió a usuaria que aseguró que ella usa ropa interior con relleno

Jessica Cediel , quien acompaña todos los sábados a los televidentes de Caracol Televisión en 'Bingos Felices' , decidió hablar sobre un comentario que le llegó de una usuaria, la cual cuestiona su cuerpo en diferentes fotos.

La mujer que logró llamar la atención de Cediel aseguraba que ella usa ropa interior con relleno y que debería de tener cuidado ya que supuestamente esto se le nota bastante en algunas publicaciones. Ante la afirmación de la internauta, la presentadora decidió contestar y desmentir a través de sus historias de Instagram.

Aunque no sabe si este comentario fue con mala o buena intención -teniendo en cuenta sus antecedentes con los biopolímeros en sus glúteos-, decidió aclarar que no usa este tipo de prendas y que no juzga a quienes sí. Además, mencionó que es normal que la ropa estilice de diferentes formas el cuerpo y por esta razón puede que se vea distinta en las fotografías.

Hay días en lo que uno se quiere montar, se quiere arreglar, se quiere apretar, para que todos los atributos salgan, pero hay otros días en lo que uno se quiere vestir relajado (...) puede ser la ropa, el ángulo de la foto, cómo te sientas en esos días

Aprovechando la conversación, Jessica Cediel hizo la invitación a no opinar del cuerpo de los demás y que si se hace ojalá sean comentarios llenos de amor y admiración, más allá de lo físico.

Publicidad

Ojalá cada palabra que salga de nuestra boca sea algo positivo, sea para admirar a otra, para edificar a otra, no para destruir

Finalizó afirmando que hace la invitación a todos, pero en especial a las mujeres, ya que que "desgraciadamente" es usual que este género sea el que "más destruye y ataca, y más en plataformas sociales"