Jessi Uribe se tapó el segundo tatuaje que tenía por su exesposa y este fue el resultado

Esta no es la primera vez que Jessi Uribe da de qué hablar por sus tatuajes, pues tiene gran cantidad en su cuerpo y estos lo han puesto varias veces en el ojo del huracán, ya que hace un tiempo se tapó un grabado que tenía con el nombre de su exesposa Sandra Barrios , luego se hizo uno en inglés con mala ortografía y, hace poco, se realizó otro como símbolo de amor con Paola Jara .

Ahora, nuevamente los internautas notaron un detalle diferente en uno de sus brazos, pues el bumangués se tapó el segundo tatuaje que tenía en honor a Sandra, ya que ahora tiene un cuadro negro justo donde tenía grabadas las iniciales de su exesposa.

Anteriormente decía “Je- San- Lu- Sh” en letras grandes en el brazo del artista, no obstante, ahora “San” está totalmente tapado con tinta negra. Por supuesto, aunque Jessi no ha hablado públicamente sobre su tatuaje, los internautas no pasaron por alto este detalle e hicieron la comparación del antes y el después.

Sandra Barrios ya tiene nuevo amor:

Recordemos que, luego de la separación, Jessi no ha sido el único que se ha dado una nueva oportunidad en el amor, pues también Sandra Barrios está en una relación con Jorge Espinosa, con quien recientemente compartió un romántico viaje en helicóptero.