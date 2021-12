“Hay que ser felices y ya”: Paola Jara habló de su relación con Jessi Uribe en pleno concierto

Luego de poco más de dos años de relación sentimental, la pareja de artistas de música popular, Paola Jara y Jessi Uribe todavía reciben críticas de algunos seguidores por estar juntos. Sin embargo, hace unas horas se conoció que la artista reveló su inconformismo por las malas opiniones que ha recibido en los últimos años.

Un claro ejemplo, fue cuando recientemente se vio cómo Jessi quedó mal parado en medio de una presentación y muchos aprovecharon para lanzar pullas para el artista santandereano. Asimismo, ese tipo de situaciones, llevaron a que la intérprete de canciones como ‘Como si nada’, ‘Mala mujer’ y ‘Prohibido’, entre otros éxitos, lanzara un mensaje contundente en pleno concierto.

Te puede interesar: Jessi Uribe mostró su lado más cursi en video con Paola Jara y pidió que no lo criticaran

En varias ocasiones, la pareja se ha referido a las críticas que han recibido por medio de las redes sociales, donde el artista ha salido en defensa de la misma, indicando que está en uno de los momentos más felices de su vida y espera contraer matrimonio muy pronto con la cantante.

Aunque con compromiso, pero sin fecha, en algunas ocasiones se ha rumorado que la llegada al altar de los artistas estaría muy lejos y se ha especulado una posible ruptura. Sin embargo, La cantante de música popular reconoció que vive un buen momento en su romance con Jessi Uribe, pero fue clara al expresarse en público sobre lo que piensa que puede pasar si eso cambia.

“Sí se acaba, pues que me dure lo que me tenga que durar y punto. Hay que ser felices y ya. Hasta cuando seamos felices. Ya no, bien ya no. Chao”, aseguró. “Sean felices y dejen ser felices a los demás”, concluyó la cantante en una declaración que provocó los aplausos de los fanáticos presentes durante esa presentación.

Publicidad

Algunos comentarios en las redes sociales con el video de Jara han dado mucho de qué hablar: “Expreso la que sabe que el karma la tiene en su lista”, “¿Será que ya se cansó de cuidarlo?”, “Le falto aplicarlo a ella misma; dejar ser felices a los demás sin meterse en medio 😂”, estos son algunos escritos en el video que ya completa más de 100 mil reproducciones y cerca de los 5000 comentarios.