¿Habrá pelea? Kanye West publica mensajes en contra del actual novio de Kim Kardashian

Desde el 2018 se empezó a conocer sobre los problemas de salud mental del reconocido cantante Kanye West , los cuales se hicieron más relevantes luego de sus aspiraciones presidenciales en 2020, pues se habló de su transtorno bipolar.

Fueron varios los hechos que causaron una separación entre el artista y Kim Kardashian , contra quien realizó una gran cantidad de ataques por medio de redes sociales o conferencias en las que acusaba a la familia de su esposa de querer adueñarse de sus hijos o internarlo para que no dijera la verdad. Cabe resaltar que también mencionó que había personas que lo perseguían y querían matarlo.

A pesar de que en el penúltimo episodio de 'Keeping Up with the Kardashians' la empresaria reveló que su divorcio se daba por culpa de las constantes peleas, planes de vida diferentes y una gran infelicidad, se especuló durante mucho tiempo que se debió a una infidelidad del rapero.

Recientemente, Kanye dio a conocer por medio de un video en sus redes sociales que no había sido invitado a la fiesta de cumpleaños de su hija Chicago, la cual realizó Kim en compañía de su hermana Kylie Jenner , pues el festejo también era para su hija Stormi. Luego de que esto se hiciera viral, el artista eliminó su publicación para que luego se dieran a conocer imágenes del él en este evento.

La separación entre el cantante y la celebridad ha sido una de las más polémicas, pues, pese a las críticas, fue él quien inicialmente hizo oficial su nueva relación con la actriz Julia Fox , con quien recientemente terminó.

Es por eso que muchos seguidores de Kim decidieron apoyarla cuando se empezó a conocer sobre su relación con el actor Pete Davidson , pues consideraron que era el momento adecuado para darse una nueva oportunidad en el amor. Sin embargo, esto no pareció gustarle a su expareja.

Fue por eso que el rapero no dudó ni un momento en pronunciarse ante el comediante luego de que este abriese una cuenta de Instagram.

No solamente lo siguió en esta red social, sino que además compartió dos publicaciones en las que le reclamaba por unas declaraciones en las que él se burlaba de sus problemas de salud mental.

Sin embargo, estos post duraron poco tiempo en su perfil, pues decidió eliminarlos. No obstante, varias cuentas de fanáticos lograron tomar capturas de pantalla que registraran esto.