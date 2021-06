¿Guardiana de la bahía? Elogian a Johanna Fadul por lucir su cabello rojo en Punta Cana

Johanna Fadul se ha caracterizado por ser, además de una talentosa actriz, una de las mujeres más bellas de Colombia, debido a que ha trabajado durante años en mantener la figura tonificada y bronceada de manera que luce con total confianza sus atributos en redes sociales, en donde acumula casi 6 millones de seguidores.

Recientemente, la modelo dejó con la boca abierta a más de un internauta, luego de mostrar en algunas publicaciones cómo ha sido su paso por Punta Cana, lugar que decidió visitar en compañía de su esposo, Juan Sebastián Quintero y otros influenciadores como Tuti Vargas y Alejo Suárez. Allí se le ha visto con diferentes atuendos para clima caliente, dentro de los que se destacan pequeños bikinis que resaltan sus curvas.

A pesar de que han sido varias las veces en que Fadul sube la temperatura en las plataformas digitales por mostrar su lado más sensual, en esta oportunidad los usuarios elogiaron su nuevo cambio de look, puesto que consideran que el rojo le sienta de maravilla, hasta el punto de hacerla lucir "malvada".

"La primera foto la relaciono con libertad y la última con #LaSexyGirl #BayWatch. ¿Ustedes qué título le ponen a cada foto?", comentó la mujer en su post de Instagram , donde reúne más de 100 mil 'me gusta' y un sinnúmero de reacciones en los comentarios por parte de los admiradores.

"La diablita acuática", "pareces Fiona de la vida real", "ese color de cabello se te ve hermoso", "pero qué cuerpazo", "en toda estás espectacular", "tiene un no sé qué, un no sé dónde, que la hace ver muy sexy. Puede ser el cabello, no sé", "ese color de cabello te va genial", "tu pelo me encanta", "eres una diosa", "mujer hermosa", "me estoy enamorando", "bonita y gran actriz", "poderosa, fuerte y con carácter", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la plataforma.