Gabriel Coronel habló de su lazo con Salomé Rodríguez y cómo lidian esto con James Rodríguez

Daniela Ospina y Gabriel Coronel lograron conformar una pareja muy sólida dentro del mundo del entretenimiento, a la cual le gusta mantener gran parte de su vida personal bajo la privacidad, aunque no han dejado de demostrar la felicidad que les ha producido convertirse en los padres de Lorenzo.

Asimismo, la empresaria ya era madre de Salomé , hija con James Rodríguez , por lo cual este venezolano no solo se convirtió en papá primerizo, sino que llegó a formar una familia en la que quería aportar cosas positivas.

Durante una entrevista en el podcast 'Cara a cara con Rodner Figueroa', Gabriel Coronel dio a conocer cómo empezó su relación con Daniela Ospina y cómo ha estado en esta faceta de paternidad.

Inicialmente, el actor comentó cómo fue ese primer contacto: "Daniela comenzó a seguirme a mí y me escribió". Asimismo, hizo énfasis en que para dicho momento no sabía nada de ella, ni de James Rodríguez, ya que él no es muy fanático del fútbol, aunque cundo la vio le pareció muy guapa.

Ante esto, Gabriel recalca que esto inició porque una amiga que tenían en común en Miami los quería presentar y desde esa primera conversación entre ellos jugó el papel de Cupido.

"Esa tarde terminé de grabar, como a las 2:00 P.M., y me fui a jugar golf con un amigo y le pregunté que si la conocía", confesó el venezolano, que además en dicho momento se enteró de que ella era muy famosa.

Durante la entrevista con Rodner, el actor resaltó: "sentía que la próxima mujer que iba a llegar a mi vida iba a ser la madre de mis hijos". A la vez, contó que querían conocerse bien primero, por lo que fueron amigos duraron alrededor de seis semanas hablando y cuando se vieron por primera vez se volvieron inseparables.

Gabriel Coronel se sinceró al decir que en sus planes no estaba estar con una pareja que ya tuviera hijos: "pero conseguí en Dani un ser humano lleno de valores, principios y conductas mágicas que me llevó en ese mes y medio por el camino que estaba buscando", la cual causó que é se interesara más en ella que lo que pasara alrededor.

Con respecto a esa relación con Salomé Rodríguez, el actor dijo: "hay una admiración de parte de los niños que puedan crecer en un hogar donde hay una persona que hace una figura. Creo que la responsabilidad siempre será del padre o de la madre, pero al final tú tienes que entender que todas tus acciones van a influenciar".

A pesar de que el entrevistador le mencionó a James Rodríguez, Gabriel optó no por dar una respuesta con el nombre del futbolista, sino que comentó cómo han llevado esto como familia: "ha sido muy bonita la posición de Daniela, ¿sabes?, porque nosotros en casa entendemos que yo vengo a sumar, así que le admiro mucho a ella que no me ha hecho responsable de la situación porque al final ella (Salomé) tiene a su papá y a su mamá".

De esta manera, el también presentador, dejó en claro que no hay ningún problema con el 10 de la Selección Colombia y que aunque él es quien vive con Salomé no swe ha tomado atribuciones ante el padre, sino que ha sido una ayuda dentro de su hogar.

Para finalizar, Gabriel Coronel confesó que dentro de sus planes con Daniela Ospina está tener otro bebé juntos, aunque no han definido en qué momento.