La hermana de James Rodríguez y su esposo fueron robados a pocas cuadras de su casa en Bogotá

Juana Valentina Restrepo, hermana de James Rodríguez, reclamó por la seguridad en Bogotá después de ser víctima de un atraco justo a unas cuadras de su casa. La joven iba con su esposo y en un instante, dos hombres en una moto hurtaron el teléfono de él.

A través de sus redes sociales, compartió un video captado por la cámara de seguridad del lugar en el que vive, allí se puede ver el instante exacto en el que sucede y, además, también se logra identificar a Víctor Forero, pareja de la influenciadora, corriendo con el objetivo de recuperar su celular.

Te puede interesar: Juana Valentina Restrepo, hermana de James Rodríguez, anunció que está embarazada nuevamente

Acompañó la publicación escribiendo: “esta mañana fuimos víctimas de robo con mi esposo. Le raparon el celular de las manos a media cuadra de mi casa, lo sacó solo para observar la hora, pero ahora eso ya ni siquiera es posible”.

Posteriormente, relató cómo fue que sucedieron los hechos y aseguró que había salido junto a su pareja a comprar algunas cosas en un supermercado cerca de su vivienda, eran aproximadamente las 11:00 a.m. y cuando estaban a unos cuantos pasos de la portería el ladrón se bajó de su moto y tomó por la fuerza la mano de Forero.

Publicidad

“Oigan, no estaba ni chateando, ni hablando por teléfono, estaba sacando el celular para ver la hora, fue un segundo”, aclaró en sus historias. Juana continuó diciendo: “esto ya no es nuevo, pasa en Bogotá en todos lados, las 24 horas del día (…) es insoportable, estamos cansados de la gestión de esta alcaldía que no sé qué están haciendo”.

La influenciadora les envió un mensaje a sus seguidores en el que les recomendó que tengan mucho cuidado, que no usen sus celulares en la calle y que no se confíen “ni para ver la hora”, además hizo una invitación a estar revisando constantemente si hay alguien siguiéndolos.

Este último consejo lo dijo porque está segura de que los ladrones estaban detrás de ellos desde el momento en el que salieron del supermercado, por lo que advierte que lo que les sucedió podría pasarle a cualquiera.

Publicidad