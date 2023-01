Fotos: este famoso cantante sería el nuevo novio de Andrea Valdiri

Tras sus polémicas relaciones con Michael Ortega y David Sierra, Andrea Valdiri ha mantenido muy activa en sus redes sociales, no obstante, su vida sentimental sí la había mantenido en privado hasta ahora que, al parecer, el amor volvió a tocar su puerta y ella decidió darse una nueva oportunidad.

Aunque Andrea Valdiri no ha querido revelar la identidad de su nuevo amor, compartió un video besando a un hombre que aparece dando la espalda y sus seguidores no han dudado en asegurar que se trata de Lowe León, quien es un artista barranquillero que interpreta temas de merengue como ‘El culpable soy yo’ y ‘Quién me ama como tú’.

Los rumores de que Lowe León sería el nuevo novio de Andrea Valdiri iniciaron desde el día del cumpleaños de la modelo, pues se les ha visto muy cercanos, incluso, los internautas han comparado el video del beso con las fotos del artista para encontrar similitudes como un tatuaje en el cuello.

Ante la curiosidad de sus seguidores, Andrea Valdiri se pronunció para expresar que todavía no está preparada para revelar la identidad del hombre, no obstante, cuando lo esté lo mostrará en sus redes sociales.

Hay noticias que decían como que ‘La Valdiri tiene novio, la cosa, la vaina’, yo pienso que el día que yo esté preparada para contárselos se los voy a contar y les voy a mostrar quién es, pero yo me estoy conociendo con una persona, que no voy a decir el nombre, y pues si la vaina funciona pues ya diré, ‘estoy jarta de pasar por esos 100 hombres en mi vida que no hay valido pa’.., ustedes saben que es bromeando, no pero en serio, ya me están colocando marido nuevo, ya estoy chismoseando la vaina”, expresó en sus historias de Instagram.

A continuación, algunas fotos de Lowe León, quien sería el nuevo novio de Andrea Valdiri:

